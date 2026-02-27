La partita tra Verona e Napoli si avvicina e si prepara il ritorno in campo per entrambe le squadre. Secondo quanto riportato da La Repubblica, per la trasferta contro il Verona, l'allenatore del Napoli sta considerando una possibile novità anche tra i pali. La sfida si avvicina e le scelte tecniche sono al centro dell’attenzione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, per la prossima trasferta contro il Verona, Antonio Conte sta valutando una possibile novità anche in porta. Dopo il pareggio contro la Roma e la sconfitta di Bergamo, in cui ha adottato la doppia titolarità Milinkovic-Savic, l’allenatore del Napoli potrebbe optare per un ritorno di Meret tra i pali al Bentegodi, regalando cosi al portiere italiano una nuova occasione di mettersi in mostra. Alternanza dei portieri: la strategia di Conte. L’alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic sembra essere una scelta studiata da Conte per bilanciare motivazione, continuità e gestione fisica. Dopo le ultime partite in cui il titolare tra i pali è stato il serbo, l’allenatore pare che per la trasferta di Verona voglia affidare la difesa dei pali ad Alex Meret. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verona-Napoli, finalmente ci siamo: pronto il ritorno in campo tanto atteso

L’atteso ritorno in campo di Lukaku con il Napoli è stato spoilerato dalla squadra avversariaRomelu Lukaku torna in campo col Napoli in un'amichevole contro il Savoia, squadra primatista nel girone I di Serie D.

NAPOLI VERONA 2-2 SFOGO MOLTO ELEGANTE GIURO HOJLUND E BUONGIORNO VABBÈ IL CALCIO È M*RT0 OGGI

Conte ritrova i suoi leader: Anguissa ci sarà a Verona. E Lukaku si scalda con due golSabato (ore 18) il Napoli al Bentegodi con qualche arma in più. È quasi pronto a rientrare anche Kevin De Bruyne. McTominay non ce la fa ... napoli.repubblica.it

Verona-Napoli, pronostico sul numero di reti segnate dai partenopei e minuto ultimo golNapoli-Verona sembrava una sfida sulla carta senza storia e invece, al Maradona, gli azzurri pareggiarono per 2-2 dopo essere andati sotto di due gol. Sabato (ore 18.00) la squadra di Antonio Conte ... corrieredellosport.it

Verona-Napoli | 27esima giornata di Serie A: una sfida per il riscatto azzurro Come finisce il match, faccelo sapere nei commenti Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #V - facebook.com facebook

A meno di 24 ore da Verona-Napoli, Antonio Conte sembra aver sciolto i dubbi su chi giocherà in attacco Nonostante le notizie circolate in giornata su un leggero fastidio accusato in allenamento, Alisson Santos dovrebbe giocare dal primo minuto domani, x.com