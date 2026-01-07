Turismo culturale boom di inizio anno | Salento protagonista della crescita in Puglia

Il turismo culturale in Puglia registra un avvio positivo nel 2026, con il Salento protagonista di una crescita significativa. Nei primi sei giorni dell’anno, il patrimonio monumentale della regione ha attirato più di 12.000 visitatori, confermando l’interesse crescente verso le attrazioni storiche e culturali del territorio. Questa tendenza evidenzia l’importanza del patrimonio culturale come elemento chiave per lo sviluppo turistico della regione.

LECCE – Il nuovo anno si apre con un bilancio positivo per il patrimonio monumentale pugliese, che nei primi sei giorni del 2026 ha accolto oltre 12mila visitatori. Il primo banco di prova stagionale conferma una tendenza in ascesa rispetto all’anno precedente, con la provincia di Lecce che si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Turismo culturale, boom di inizio anno: Salento protagonista della crescita in Puglia Leggi anche: Il Salento protagonista agli oscar del turismo Leggi anche: Violenza, 7 donne messe in sicurezza da inizio anno. Ancona lancia un mese di eventi: «È un'emergenza culturale» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nora, boom di visitatori: l’area archeologica guida il turismo culturale italiano nel 2025; Ponte Epifania: boom di partenze in Sicilia, l’Isola tra le mete più amate per brevi soggiorni; Napoli, Teresa Armato: «Turisti, Napoli più matura: nel 2026 un nuovo boom»; Torino, il boom di Caballero e Carmencita: così il Museo Lavazza supera le 500.000 presenze. Turismo culturale, boom di inizio anno: Salento protagonista della crescita in Puglia - I dati dei primi sei giorni del 2026 confermano il primato del territorio locale in regione: flussi raddoppiati al Castello di Carlo V e successo per l’Anfiteatro Romano e il maniero di Copertino ... lecceprima.it

Turismo, la Sicilia non delude: buone presenze natalizie e boom per il 2026 - La Sicilia si conferma una meta di punta per il turismo invernale, con un’affluenza record durante le festività natalizie e un atteso pienone per Capodanno ... ilsicilia.it

Giubileo, boom del turismo 700mila pernottamenti in più . E l’aeroporto decolla ancora - Secondo i dati della Regione a fine anno si supereranno gli otto milioni di presenze. msn.com

Cina: turismo culturale rafforza consumi durante vacanze di Capodanno Il turismo culturale ha alimentato i consumi in tutta la Cina durante le vacanze di Capodanno. Scopri come le risorse culturali tradizionali distintive sono state pienamente valorizzate per a x.com

China Xinhua News. . Il turismo culturale ha alimentato i consumi in tutta la Cina durante le vacanze di Capodanno. Scopri come le risorse culturali tradizionali distintive sono state pienamente valorizzate per arricchire le esperienze turistiche. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.