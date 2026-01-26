Turismo Napoli Conte | Primavera da record ma attenti a non trasformare il boom in boomerang

La primavera a Napoli registra un aumento significativo di turismo, portando a un notevole afflusso di visitatori. Tuttavia, il presidente di Sistema Trasporti Campania, Conte, invita alla prudenza, sottolineando come una maggiore visibilità possa comportare rischi per un turismo sostenibile e di qualità. È importante gestire questa crescita in modo equilibrato, per garantire benefici duraturi e preservare l’attrattiva della città.

Il presidente di Sistema Trasporti Campania: "Mai così attrattivi, ma maggiore visibilità è anche maggiore rischio per il turismo di ritorno". I nodi principali: cantieri e Bagnoli. NAPOLI – "Tutti - ma proprio tutti - gli indicatori in nostro possesso prevedono e preannunciano una primavera straordinaria per il turismo a Napoli. Forse la migliore stagione dal boom di qualche anno fa. Ma non possiamo negare una certa preoccupazione: il rischio che il boom si trasformi in boomerang è elevato, ben più che in altre occasioni". Parola di Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania. Conte, alla guida di Worldtours, conferma: "Napoli e gli altri territori della Campania non sono mai stati attrattivi come in questo momento, le prenotazioni preannunciano già un tutto esaurito da gestire per i primi ponti.

