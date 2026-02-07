TikTok sotto accusa della Ue rischio multa fino al 6% del fatturato | nel mirino il design che crea dipendenza

L’Unione Europea ha aperto un’indagine su TikTok, accusando la piattaforma di aver progettato funzionalità che favoriscono la dipendenza, come lo scorrimento infinito e l’autoplay. Se le accuse venissero confermate, TikTok rischia multe fino al 6% del suo fatturato. La Commissione Europea vuole capire se queste caratteristiche mettono a rischio i utenti, soprattutto i più giovani, e se violano le regole sulla tutela dei consumatori online. La piattaforma cinese si difende, ma il caso potrebbe aprire una nuova fase di regolamentazione per i social network.

La Commissione Ue ha mosso un’accusa a TikTok: il design dell’app, tra scorrimento infinito, autoplay e notifiche push, avrebbe favorito dipendenza e uso compulsivo, soprattutto tra minori. Se la valutazione venisse confermata, il social rischierebbe una sanzione fino al 6% del fatturato mondiale. TikTok ha respinto le contestazioni. L’accusa della Ue a TikTok: “Design che crea dipendenza” Cosa rischia TikTok e che sanzioni può chiedere l’Ue La replica di TikTok: “Accusa priva di fondamento” L’accusa della Ue a TikTok: “Design che crea dipendenza” La Commissione europea ha formulato una valutazione preliminare secondo cui TikTok non avrebbe rispettato gli obblighi del Digital Services Act (Dsa) nella gestione dei rischi legati al benessere degli utenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

