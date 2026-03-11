Elio Germano e Filippo Tantillo in Ritorno al tratturo

Elio Germano e Filippo Tantillo sono protagonisti del documentario “Ritorno al tratturo” diretto da Francesco Cordio, che esplora le aree interne italiane. Il film segue il viaggio dei due attori attraverso paesaggi e comunità di queste zone, offrendo uno sguardo diretto sulla loro realtà. La pellicola si concentra sulle esperienze vissute e sui luoghi visitati durante il percorso.

Il documentario sulle aree interne di Francesco Cordio un viaggio con Elio Germano e Filippo Tantillo selezionato al BIF&ST – Bari International Film & TV Festival nella sezione per il cinema italiano  –  fuori concorso IL TRAILER UFFICIALE DAL 29 APRILE AL CINEMA Ritorno al tratturo,   il documentario scritto e diretto da  Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di  Elio Germano  sarà presentato  in anteprima nella sezione “Per il cinema italiano” – fuori concorso  – alla 17ma edizione del  BIF&ST – BARI INTERNATIONAL FILM & TV FESTIVAL. La proiezione si terrà  lunedì 23 marzo alle ore 19.30 al Multicinema Galleria di Bari  (Corso Italia 15G), alla presenza del regista e dei produttori per un Q&A. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

