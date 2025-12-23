Il trailer del documentario dedicato a Melania Trump offre uno sguardo approfondito sulla vita e l’esperienza della First Lady. Con un investimento di 40 milioni di dollari e oltre un’ora di girato, il film si propone di raccontare una figura spesso al centro dell’attenzione pubblica, offrendo una prospettiva personale e dettagliata. Un’opportunità per conoscere meglio una delle protagoniste della scena politica e sociale americana.

Quaranta milioni di dollari. Centoquattro minuti di girato. Fate voi i conti: circa 385mila dollari al minuto. Numeri che farebbero impallidire molte produzioni hollywoodiane, eppure Amazon MGM Studios li ha messi sul tavolo senza battere ciglio per aggiudicarsi i diritti di Melania, il documentario che promette di raccontare la First Lady più enigmatica della storia americana recente. Disney voleva quei diritti. Anche Paramount. Pure Netflix si era fatta avanti con proposte generose. Ma alla fine, Jeff Bezos e il suo impero dello streaming hanno avuto la meglio, in una trattativa che puzza di strategie che vanno ben oltre il semplice intrattenimento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Melania: il trailer del documentario da 40 milioni di dollari in cui la First Lady si racconta

