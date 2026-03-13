Il torinese Giancarlo Devasini è il più ricco d' Italia | a quanto ammonta il patrimonio dell' uomo che ha sorpassato Giovanni Ferrero

Giancarlo Devasini, torinese, è diventato l’uomo più ricco d’Italia con un patrimonio di 89 miliardi di dollari. Ha superato Giovanni Ferrero nella classifica dei più ricchi del paese. La sua posizione in classifica globale è la 22esima. Questi dati sono stati resi noti attraverso le ultime stime finanziarie.

Giancarlo Devasini è il nuovo uomo più ricco d'Italia con un patrimonio di 89 miliardi di dollari che gli vale anche la 22esima posizione a livello mondiale. La classifica dei Paperoni, secondo Forbes Italia, è stata aggiornata con il sorpasso dell'ex chirurgo plastico e fondatore di Tether che ha superato Giovanni Ferrero, il re della Nutella, secondo con un patrimonio di 48,8 miliardi di dollari. Si tratta del terzo avvicendamento in testa alla graduatoria in quest'ultimo periodo. Recentemente Giovanni Ferrero aveva ceduto la prima posizione ad Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, ma un ricalcolo del patrimonio di... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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