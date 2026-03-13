Secondo la classifica dei più ricchi d’Italia, Giancarlo Devasini, cofondatore della società di criptovalute Tether, supera Giovanni Ferrero e diventa il primo nella lista con un patrimonio stimato di 89,3 miliardi di dollari. Devasini, laureato in medicina e specializzato in chirurgia plastica, ha studiato al liceo Palli di Torino e ora si trova in cima alla graduatoria.

Dolcissime cripto. Più della Nutella. Giancarlo Devasini – liceo Palli a Torino, laurea in Medicina, specializzazione in Chirurgia plastica, poi cofondatore della società di criptovalute Tether – è il nuovo uomo più ricco d’Italia con un patrimonio stimato di 89,3 miliardi di dollari. Circa il doppio, segnala Forbes, del forziere dell’altro paperone piemontese, Giovanni Ferrero, l’erede della dinastia dei dolci di Alba (secondo con 48,8 miliardi). Gradino più basso del podio per il riservatissimo Andrea Pignataro (42,6 miliardi). È la prima volta dal 2007 che in vetta non c’è un Ferrero (padre prima, figlio poi). Nel 2007, l’anno del predellino del leader di Forza Italia, nella stagione italiana del premier Romano Prodi, il campionissimo dei super ricchi era un certo Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Classifica dei più ricchi d’Italia, Giancarlo Devasini scalza Giovanni Ferrero: l’uomo delle cripto di Tether vale due volte il re della Nutella

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