Jason Momoa si è esibito a sorpresa a Manchester con cover di Oasis e Metallica

Jason Momoa ha sorpreso i fan a Manchester con un’esibizione improvvisata. La star di Aquaman e Game of Thrones ha cantato cover di Oasis e Metallica, attirando l’attenzione di molti passanti e fan presenti. L’attore si trovava in città per promuovere la sua nuova linea di liquori, Meili Vodka, e ha deciso di regalare un momento speciale a tutti quelli che erano lì.

Jason Momoa ha reso omaggio agli Oasis con un concerto a sorpresa a Manchester. La star di Aquaman e Game of Thrones è stata avvistata durante il fine settimana nel Regno Unito, per celebrare la sua nuova gamma di liquori premium, Meili Vodka. L’attore è da sempre un grande appassionato di rock e metal e nel corso degli anni ha spesso mostrato il suo amore per gruppi come i Black Sabbath e i Guns N’ Roses, oltre ad essere stato visto in innumerevoli concerti. Nel 2023 è diventato virale dopo che sono emersi video nei quali stava sottopalco durante un concerto dei Metallica e dei Pantera. Momoa aveva dichiarato che la sua passione per il basso era nata dai Tool e di aver ricevuto una lezione dello strumento proprio da parte del bassista della band, Primus Les Claypool. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

