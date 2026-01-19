Jason Momoa ha recentemente espresso il suo desiderio di interpretare il personaggio di Lobo, ritenendolo un sogno più grande rispetto ad Aquaman. L’attore, noto per il suo ruolo di Arthur Curry nel DC Extended Universe, ha sempre manifestato interesse verso questo iconico antagonista, che farà il suo debutto nel prossimo film dedicato a Supergirl. La sua partecipazione rappresenta uno degli aspetti più attesi di questa nuova fase del universo DC.

L'interprete di Arthur Curry nel DC Extended Universe non ha mai nascosto il suo amore per il personaggio di Lobo, che finalmente avrà l'occasione di ritrarre nel prossimo film su Supergirl del DCU Sebbene non sia il protagonista di Supergirl, il debutto dell'iconico personaggio DC Lobo è uno degli elementi più attesi del film. Jason Momoa, star di Aquaman, lo interpreterà nel film in uscita quest'estate, mentre Milly Alcock sarà la protagonista nel ruolo di Kara Zor-ElSupergirl. "È fantastico", ha dichiarato Momoa. "Interpretare Lobo è il mio sogno più grande. Volevo interpretarlo più di Aquaman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jason Momoa rinnega il suo passato? "Lobo è un sogno, volevo interpretarlo più di Aquaman"

Leggi anche: Milly alcock supergirl e jason momoa lobo: il trailer del DCU sorprende

Leggi anche: Aquaman a Palermo: blitz di Jason Momoa all'Opera dei Pupi di Franco Cuticchio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Jason Momoa rinnega il suo passato? "Lobo è un sogno, volevo interpretarlo più di Aquaman" - L'interprete di Arthur Curry nel DC Extended Universe non ha mai nascosto il suo amore per il personaggio di Lobo, che finalmente avrà l'occasione di ritrarre nel prossimo film su Supergirl del DCU ... movieplayer.it