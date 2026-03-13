Il soffio della primavera sul mare | Riccione saluta l’inverno con il calore della Fugaracia

A Riccione, la stagione fredda si conclude con l’accensione di un falò sulla spiaggia che segna il passaggio dalla rassegnazione invernale alla rinascita primaverile. La Fugaracia, tradizione locale, vede gruppi di persone riuniti attorno al fuoco, condividendo momenti di convivialità e antichi riti. La scena si svolge sulla battigia, mentre il mare si apre alla nuova stagione.

Un grande evento collettivo tra il fascino del rito ancestrale del falò di San Giuseppe, l'energia dei dj set e l'impegno concreto a sostegno della clown-terapia pediatrica Esiste un istante preciso in cui l’inverno romagnolo si scioglie per lasciare spazio alla nuova stagione: è il momento in cui la fiamma si accende sulla sabbia, portando con sé sogni, antichi riti e il desiderio profondo di ritrovarsi. Mercoledì 18 marzo, la spiaggia di piazzale San Martino tornerà a essere il cuore pulsante della comunità riccionese per la tradizionale “Fugaracia”, il falò di San Giuseppe che anche quest’anno segna l’accensione ufficiale del nuovo palinsesto eventi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

