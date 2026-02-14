Riccione Capitale del Mare con tartarughe e ricerca la Fondazione Cetacea pilastro della candidatura

La Fondazione Cetacea Onlus ha portato avanti una campagna di ricerca sulla presenza delle tartarughe marine nel mare di Riccione, contribuendo alla candidatura della città come Capitale Italiana del Mare 2026. La fondazione ha installato telecamere subacquee lungo la costa, raccogliendo dati utili per monitorare la salute delle specie protette. Questa attività si inserisce nel progetto “Ric 26: Un tuffo nel sogno”, che mira a valorizzare le tradizioni marinare e il patrimonio naturale di Riccione.

Il centro di recupero delle tartarughe marine e le attività scientifiche e culturali tra i punti di forza del dossier “Ric 26: Un tuffo nel sogno”. Previsti investimenti per oltre 470 mila euro La candidatura si fonda su una visione integrata che riconosce il mare come bene comune e spazio identitario e attribuisce un ruolo decisivo alla capacità della città di attivare processi di collaborazione coinvolgendo in modo sinergico enti pubblici e realtà private del territorio. Nel quadro della candidatura, la Fondazione Cetacea Onlus si configura come presidio scientifico, culturale e civile di primaria importanza.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Riccione punta a diventare la Capitale italiana del mare nel 2026.

Gaeta ha presentato la sua candidatura a Capitale italiana del Mare 2026, proponendosi come modello nazionale per valorizzare il patrimonio marittimo e culturale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Lega Navale Italiana di Riccione, presidio dell’identità marittima nella candidatura a Capitale italiana del mare 2026; Capitale Italiana del Mare 2026: la Lega Navale di Riccione come presidio dell'identit marittima; Riccione sempre più capitale del nuoto: un indotto di 300 mila presenze e oltre 105 giornate di gare; Riccione, usò l'ambulanza come un taxi per andare al mare e lo raccontò su Tik Tok: condannato a 5 mesi e a 1.500 euro di multa.

Capitale Italiana del Mare 2026: la Lega Navale di Riccione come presidio dell’identità marittimaRiccione continua il suo viaggio per diventare la Capitale Italiana del Mare 2026. La Lega navale italiana – Sezione di Riccione è tra gli interlocutori ... chiamamicitta.it

Riccione capitale italiana del mare: i fiori all’occhiello dalla pesca della tratta alla Capitaneria di PortoLa Capitaneria di porto – Ufficio locale marittimo di Riccione è uno dei principali attori della candidatura di Riccione a Capitale italiana del mare 2026, ... chiamamicitta.it

Riccione sempre più capitale del nuoto: un indotto di 300 mila presenze e oltre 105 giornate di gare #Rimini facebook