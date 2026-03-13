il sistema di protezione civile tappa al quartiere santa vittoria

Nel quartiere Santa Vittoria si è svolto regolarmente un incontro presso la sede della Polisportiva Santa Vittoria. L’evento ha coinvolto rappresentanti del sistema di protezione civile e residenti locali. Durante l’appuntamento sono state presentate le attività e le modalità di intervento previste per la tutela della comunità. La riunione si è tenuta come programmato e ha visto la partecipazione di diverse persone interessate ai temi trattati.

Si è regolarmente effettuato nella sede della Polisportiva Santa Vittoria nell’omologo quartiere il primo del ciclo di incontri pubblici dedicati alla presentazione del nuovo Piano Comunale di Emergenza – Un momento importante di informazione e confronto con i cittadini – racconta il sindaco Valerio Vesprini che vi ha partecipato – per spiegare in modo chiaro come funziona il sistema di protezione civile del nostro Comune, quali sono i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza e quali sono i punti di riferimento sul territorio. Un ringraziamento speciale va ai volontari della Protezione Civile Sangiorgese, che con grande competenza e disponibilità hanno affiancato l’Amministrazione comunale in questo primo appuntamento, illustrando il lavoro che ogni giorno svolgono per la sicurezza della nostra comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

