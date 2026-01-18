Catania si prepara al maltempo Comune | Attivate le misure previste dal sistema di protezione civile

Catania si prepara a fronteggiare il maltempo previsto per lunedì 19 gennaio, con venti intensi e precipitazioni. Il Comune ha attivato le misure del sistema di protezione civile per garantire la sicurezza della popolazione. Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti delle autorità e a adottare le precauzioni necessarie in caso di condizioni meteorologiche avverse.

“Si informa la cittadinanza che la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha comunicato che nella giornata di lunedì 19 gennaio è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Al via le selezioni per il gruppo comunale di Protezione Civile: il Comune di Catania pubblica l’avviso

Il Comune di Catania ha aperto le selezioni per il nuovo gruppo comunale di Protezione Civile. L’avviso pubblico mira a coinvolgere i cittadini volontari, offrendo un’opportunità di partecipazione attiva per garantire la sicurezza e la tutela della comunità. La procedura rappresenta un passo importante nell’organizzazione della protezione civile locale.

Maltempo: attivate le misure di prevenzione e monitoraggio del territorio comunale

Il Comune di Arezzo ha avviato le misure di prevenzione e monitoraggio del territorio in seguito alle avverse condizioni meteorologiche previste. Le attività mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a ridurre i rischi associati al maltempo. Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le eventuali indicazioni delle autorità locali.

