Dopo l'emergenza a Crans-Montana, il sistema di protezione civile italiano ha prontamente risposto, attivandosi sin dalle prime ore per offrire supporto alle autorità svizzere. Questa collaborazione dimostra l’efficacia di una rete italiana pronta a intervenire in situazioni di emergenza internazionale, rafforzando la cooperazione tra i paesi e garantendo una risposta tempestiva e coordinata alle necessità sul territorio.

“Il sistema italiano si è attivato subito sin da ieri mattina per dare il sostegno alle autorità elvetiche”. Così Luigi D’Angelo direttore operativo per il coordinamento dell’emergenze del Dipartimento della Protezione civile parlando da Crans-Montana dove si è verificato l’ incendio nella notte di Capodanno che ha provocato la morte di oltre 40 persone, tra cui molti giovanissimi. Tra i dispersi anche 6 italiani. “Le autorità elvetiche hanno attivato anche il meccanismo europeo di protezione civile quindi hanno chiesto ai paesi di dare disponibilità di posti letto per accogliere ustionati gravi e anche il trasporto di queste persone dagli ospedali svizzeri verso il nostro Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Protezione Civile: "Sistema italiano si è mosso subito per aiutare autorità elvetiche"

Leggi anche: Crans Montana, decreto d'urgenza per attivare la Protezione civile italiana

Leggi anche: Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile per la strage di Crans Montana: cosa significa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Crans Montana, il capo della protezione civile della Valle d’Aosta: «Ci hanno chiamato alle 6. In meno di un’ora eravamo in volo»; A Crans-Montana quattro psicologi valdostani ed il capo della Protezione civile; Crans-Montana, l’aiuto dalla Valle d’Aosta: “Chiamati all’alba, abbiamo trasportato pazienti gravi”; Crans-Montana, Ue collabora con autorità svizzere e attiva protezione civile.

Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile per la strage di Crans Montana: cosa significa - Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha firmato il decreto per dichiarare lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di Protezione ... fanpage.it