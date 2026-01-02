Crans-Montana Protezione Civile | Sistema italiano si è mosso subito per aiutare autorità elvetiche

Dopo l'emergenza a Crans-Montana, il sistema di protezione civile italiano ha prontamente risposto, attivandosi sin dalle prime ore per offrire supporto alle autorità svizzere. Questa collaborazione dimostra l’efficacia di una rete italiana pronta a intervenire in situazioni di emergenza internazionale, rafforzando la cooperazione tra i paesi e garantendo una risposta tempestiva e coordinata alle necessità sul territorio.

“Il sistema italiano si è attivato subito sin da ieri mattina per dare il sostegno alle autorità elvetiche”. Così Luigi D’Angelo direttore operativo per il coordinamento dell’emergenze del Dipartimento della Protezione civile parlando da Crans-Montana dove si è verificato l’ incendio nella notte di Capodanno che ha provocato la morte di oltre 40 persone, tra cui molti giovanissimi. Tra i dispersi anche 6 italiani. “Le autorità elvetiche hanno attivato anche il meccanismo europeo di protezione civile quindi hanno chiesto ai paesi di dare disponibilità di posti letto per accogliere ustionati gravi e anche il trasporto di queste persone dagli ospedali svizzeri verso il nostro Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

