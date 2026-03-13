Il Sì di Pisapia al referendum e quel Pignolo di Cerno | le pillole del giorno

Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, ha annunciato che voterà Sì al referendum sulla giustizia, dopo aver mantenuto un certo riserbo finora. La sua decisione arriva in un momento di discussioni accese sulle riforme del settore. Nel frattempo, Cerno si è espresso con tono critico sulla questione, evidenziando differenze di opinione tra i vari protagonisti pubblici.

Finora non si era esposto pubblicamente, poi alla fine ha “ceduto”: Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano (non un ex qualunque visto che nel 2011 riuscì nell’impresa di strappare la città al centrodestra), voterà Sì al referendum sulla giustizia. Un coming out che però non stupisce. Anzi, all’ombra del Duomo a qualcuno è tornato in mente il padre dell’ex primo cittadino, quel Giandomenico Pisapia, giurista e docente universitario, alla guida della commissione ministeriale che nel 1988 elaborò il Codice di Procedura penale (entrato in vigore l’anno successivo) nel quale si introduceva il cosiddetto ‘modello accusatorio’, del quale per molti militanti del fronte del Sì, la separazione delle carriere prevista dalla riforma Nordio è diretta conseguenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

