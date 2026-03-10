Se il nemico del referendum è la maratona di Roma | le pillole del giorno

Il 22 marzo a Roma si svolge la maratona, che impedisce il normale svolgimento di molte attività nella città. In quella stessa giornata si vota per un referendum sulla giustizia, promosso da alcuni sostenitori del quesito. La concomitanza tra evento sportivo e consultazione popolare crea disagi e modifiche alla mobilità cittadina, con le strade chiuse e il traffico rallentato.

La corsa di avvicinamento al voto si scontra con la Acea Run Rome The Marathon in programma nella Capitale proprio domenica 22 marzo. Città mezza bloccata e seggi difficili da raggiungere: qualcuno nel governo sta maledicendo gli organizzatori (e Gualtieri). Il referendum, dicono gli stessi promotori del quesito sulla giustizia, «è una corsa ad ostacoli». E in effetti proprio domenica 22 marzo, nella prima giornata di voto, Roma sarà bloccata perché si corre la maratona. Quella vera, con decine di migliaia di iscritti, che gireranno in lungo e in largo per 42 chilometri, toccando ogni parte della città. La classica manifestazione podistica che fa arrabbiare i negozianti romani del centro, innanzitutto, e che invece fa godere chi ha uno store in un centro commerciale situato fuori dal raccordo anulare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

