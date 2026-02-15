Quindici febbraio 2026 il giorno che ha riscritto la storia tricolore degli sport invernali | le sorelle d’Italia oltre Tomba e Lillehammer

Il 15 febbraio 2026, le sorelle d’Italia hanno infranto le leggende di Tomba e Lillehammer, segnando un nuovo capitolo negli sport invernali. La loro vittoria a corto di aspettative ha smosso le convinzioni di chi seguiva da sempre queste discipline, portando in piazza un’emozione forte e condivisa. In meno di due ore, il panorama sportivo italiano ha subito un cambio radicale, lasciando spazio a un nuovo volto di successo e perseveranza.

La caduta dei miti di intere generazioni, una nuova storia da tramandare ai posteri. Il 15 febbraio 2026 è stato questo: due ore e nove minuti che hanno cambiato la geografia emotiva dello sport italiano alle Olimpiadi invernali. Dalle 13.08 alle 15.17, quattro medaglie sono piovute su Milano-Cortina come se qualcuno avesse deciso di comprimere il senso di un'Olimpiade intera dentro un pranzo domenicale. Per anni ci siamo raccontati che i due ori di Alberto Tomba a Calgary '88 e quel medagliere norvegese di Lillehammer '94 fossero il nostro Everest. Punti irraggiungibili, fotografie da custodire all'infinito.