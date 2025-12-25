Putin e gli auguri di Natale a Trump | Tra persone educate si fa così Il New York Times | La Russia dirà no al nuovo piano di pace sull’Ucraina
Le trattative tra Russia e Stati Uniti per raggiungere la pace in Ucraina procedono a rilento, ma con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il clima tra Mosca e Washington si è fatto sicuramente più disteso. A confermarlo è il fatto che nelle scorse ore Vladimir Putin ci ha tenuto a inviare personalmente un telegramma al suo omologo americano per fargli gli auguri di Natale. «Il presidente si è congratulato col presidente statunitense per il Natale e le festività di fine anno», ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando come «tra persone educate» sia doveroso inviare messaggi ufficiali di auguri. 🔗 Leggi su Open.online
Nel discorso della vigilia di Natale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso l'augurio degli ucraini per la scomparsa di Putin e ha condannato i continui attacchi della Russia https://l.euronews.com/KulQ - facebook.com facebook
