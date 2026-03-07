trump libera il petrolio russo e sfida i cinesi

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di liberare il petrolio russo, esentando anche l’India dal rispetto delle sanzioni imposte su Putin. Questa mossa segue le recenti decisioni di alleggerire le restrizioni sul greggio proveniente da Mosca, dopo aver già adottato misure simili nei confronti della Germania. La scelta ha attirato l’attenzione sulla posizione americana rispetto alle restrizioni energetiche.

Il petrolio accelera, e i trader guardano i grafici con la sensazione che qualcuno dovrebbe chiamare i pompieri. Così mentre la Casa Bianca cerca di raffreddare il mercato, il barile prende supera quota 94 dollari. In una sola seduta è balzato di oltre il 10%. Panico. È in questo clima che Donald Trump decide di giocare la sua carta geopolitica: concede all’India (dopo la Germania) una deroga di trenta giorni per continuare ad acquistare greggio da Mosca. Sembra un paradosso diplomatico: gli Stati Uniti sanzionano il petrolio russo, ma allo stesso tempo autorizzano uno dei più grandi raffinatori del mondo a comprarlo. Il motivo è semplice e molto poco ideologico. 🔗 Leggi su Laverita.info

Washington–Nuova Delhi, il disgelo di Trump: commercio, tariffe e la sfida del petrolio russoTrump annuncia il riavvicinamento con l'India: accordo commerciale, tariffe ridotte e stop al petrolio russo.

Il petrolio e la "battaglia per l'Amicizia": Orban sfida l'Europa dopo l'interruzione del greggio russoAnche se va avanti da tempo (da quando l'infrastruttura è stata bersagliata da missili e droni numerose volte dall'inizio della guerra), è cominciata...

Guerra del petrolio tra Usa, Russia e Cina - Re Start 08/01/2026

Perché Trump fa marcia indietro sul petrolio russo all'India?Gli Stati Uniti hanno rilasciato all'India una licenza di trenta giorni per continuare ad acquistare petrolio dalla Russia.

La giravolta di Trump: stop alle sanzioni per il petrolio russoDonald punta le midterm: teme gli americani alla pompa di benzina e il problema dell'affordability. Così i tagli della fed rischiano di slittare a settembre

