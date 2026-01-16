Verso Milan-Lecce gli indisponibili di Di Francesco | da Veiga a Camarda
In vista della partita tra Milan e Lecce, l'allenatore Eusebio Di Francesco deve fare i conti con diverse assenze. Tra gli indisponibili figurano alcuni giocatori chiave, come Veiga e Camarda, che non potranno essere schierati contro i rossoneri di Allegri. La situazione complicata richiederà al tecnico pugliese di valutare attentamente le opzioni a disposizione per affrontare questa importante sfida di campionato.
Il Lecce, nella serata di ieri, è stata ospitata dall'Inter all'interno delle mura di San Siro: nulla da fare per i pugliesi che son stati puniti dal gol del giovane Pio Esposito, arrivato al 78esimo minuto della gara. Oltre alla sconfitta contro i nerazzurri, in serata è arrivata anche un’altra brutta notizia: durante il match è stato ammonito Danilo Veiga. Il difensore spagnolo classe 2002 era diffidato perciò, di conseguenza, salterà la partita di domenica sera con il Milan. Gli indisponibili per la gara contro il Milan, perciò, si allungano ancora: oltre a Veiga, anche Gaspar non prenderà parte al match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
