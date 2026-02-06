Orsi difende la scelta del Cagliari di puntare su Pisacane e critica la situazione della Lazio, che attraversa un momento difficile. L’intervista esclusiva a Cagliarinews24 svela anche che McKennie rappresenta il nuovo McTominay per la Juventus, mentre le altre big come l’Inter e il Milan sono impegnate in sfide complicate.

Orsi sicuro: «Scelta giusta del Cagliari di puntare su Pisacane. McKennie è il McTominay della Juve, momento drammatico per la Lazio. L'Inter e il Milan…»

Orsi: «Scelta vincente puntare su Pisacane! Il Cagliari è camaleontico e sui giovani…» – ESCLUSIVAFernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha parlato in esclusiva con noi del momento attuale del Cagliari e di tanto altro. Le sue dichiarazioni Dopo il filotto di tre vittorie consecutive maturate con ... cagliarinews24.com

