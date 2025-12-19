Tra boschi e castelli Enrichetta dal Ciuffo riscrive la fiaba di Perrault

Sabato 10 gennaio tornano le Favole del sabato sera del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. La compagnia Teatro Perdavvero porta in scena Enrichetta dal ciuffo, uno spettacolo tratto dalla fiaba di Charles Perrault, diretto e interpretato da Marco Cantori insieme a Giacomo Fantoni. In un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Dal Trentino alla Sicilia, tra castelli, boschi e giardini, esiste un altro modo di vivere il Natale. Non è un evento. Non è un mercatino. È un viaggio dentro il tempo, la memoria e il paesaggio

Leggi anche: Isabelle Adriani tra grande schermo e saggistica: dal 13 novembre “Due famiglie e un funerale” e il progetto editoriale “Il DNA della Fiaba”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“L'eco del vento" in uno dei borghi più belli d'Italia Nella provincia dei boschi,dei laghi e dei castelli Domenica 18 gennaio A soli 69€ a persona La quota comprende: Trasferimento in bus da Catania a/r Colazione con cassatedda e caffè Trasferi - facebook.com facebook