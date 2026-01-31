L’isola di Palmarola ha attirato l’attenzione internazionale dopo essere stata descritta dalla CNN come uno dei pochi luoghi al mondo ancora preservati dal turismo di massa. Situata nel Mar Tirreno, a poche miglia dalle coste italiane, questa piccola isoletta sorprende per le sue acque cristalline e il paesaggio selvaggio. Ora, più che mai, Palmarola si prepara a ricevere visitatori desiderosi di scoprire un angolo di pace lontano dalla folla.

L’isola di Palmarola, un’isoletta del Mar Tirreno a poche miglia dalle coste dell’Italia centrale, ha catturato l’attenzione internazionale dopo essere stata celebrata dalla CNN come uno dei pochi luoghi al mondo ancora protetti dal turismo di massa. Non ha strade, né elettricità distribuita, né segnale telefonico. Nessun traghetto di linea vi arriva. Per raggiungerla, si deve affidare a imbarcazioni private, spesso su richiesta. Non ci sono abitanti permanenti, né strutture ricettive moderne. Eppure, proprio in questa assenza di infrastrutture, Palmarola ha trovato un valore inestimabile: la purezza del paesaggio naturale e la presenza di una storia antica che si lega al mare in modo quasi sacro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’isola di Palmarola, tra mare cristallino e storia antica, svela i suoi segreti al mondo.

