Il riSKAtto degli Statuto | lo ska torinese infiamma il Defrag

Questa sera il gruppo torinese Statuto suona al Defrag di Roma, per festeggiare i vent’anni dell’album “Riskatto”. L’appuntamento è alle 21:00 in via delle Isole Curzolane. La band porta sul palco le canzoni del disco, ma anche i classici dello ska torinese. I fan sono già in fila, pronti a cantare dal primo brano. La serata promette di essere una vera festa per gli amanti della musica dal vivo.

Cosa: Il concerto live degli Statuto per il tour celebrativo dell’album “Riskatto”.. Dove e Quando: Al Defrag di Roma (Via delle Isole Curzolane, 75), venerdì 20 febbraio alle ore 21:00.. Perché: Una serata imperdibile per rivivere l’energia dello ska 2-Tone e i grandi successi della band mod più iconica d’Italia.. L’attesa è finita per i modernisti della Capitale e per tutti gli amanti delle sonorità in levare. Gli Statuto, colonna portante della scena mod e ska italiana, approdano a Roma per una data che si preannuncia esplosiva sul palco del Defrag. L’occasione è di quelle speciali: la celebrazione della ristampa di un album fondamentale della loro discografia, Riskatto, originariamente pubblicato nel 1999 e oggi tornato a nuova vita in formati fisici pregiati. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Il 20 febbraio, al Defrag, la storica band mod torinese si esibirà dal vivo in un concerto dedicato all'album

Gli Statuto, band storica della scena mod torinese, ripubblicano due album fondamentali: "Tempi Moderni" (1997) e "RiSKAtto" (1999).

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

