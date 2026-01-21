Il riSKAtto degli Statuto al Defrag

21 gen 2026

Il 20 febbraio, al Defrag, la storica band mod torinese si esibirà dal vivo in un concerto dedicato all’album

Dopo la ristampa degli album cult "Tempi Moderni" e “Riskatto”, la storica band mod torinese si esibirà dal vivo venerdì 20 febbraio al Defrag per un live tutto dedicato all’album del 1999. Il disco uscito originariamente nel 1999, è ora disponibile in due versioni vinile: nero 180 grammi e.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Gli Statuto ristampano “Tempi Moderni” e “RiSKAtto” e poi parte il tourGli Statuto, band storica della scena mod torinese, ripubblicano due album fondamentali: “Tempi Moderni” (1997) e “RiSKAtto” (1999).

