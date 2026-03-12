Piombino in fiamme | il decreto proroga il rigassificatore

A Piombino, il governo ha approvato un decreto infrastrutture che prolunga la durata del rigassificatore presente in città. La decisione ha suscitato molte reazioni da parte della politica e della cittadinanza. La proroga permette all’impianto di continuare le operazioni senza interruzioni. La questione ha acceso il dibattito pubblico e politico sulla gestione del sito industriale.

Il decreto infrastrutture del governo Meloni ha prorogato la permanenza del rigassificatore a Piombino, scatenando una feroce polemica politica. Marco Simiani, deputato del Partito Democratico, accusa l’esecutivo di aver agito senza consultare il territorio e chiede al sindaco Francesco Ferrari di dimettersi per salvare la dignità della città. La decisione governativa arriva come un colpo di mano inaspettato, ignorando le richieste locali e le promesse di compensazione per le famiglie e le imprese della zona industriale. Il conflitto si sposta ora sul piano personale contro l’amministrazione comunale, con accuse pesanti rivolte direttamente al primo cittadino di Piombino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

