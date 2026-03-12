Rigassificatore di Piombino c’è la proroga del Governo | Resta lì L’opposizione | E’ un blitz

Il governo ha concesso una proroga al rigassificatore situato nel porto di Piombino, che è operativo dal 2023 e serve a garantire l’approvvigionamento di gas nel paese. L’opposizione ha commentato la decisione definendola un blitz. La questione riguarda la permanenza dell’impianto nel porto e le sue implicazioni. La proroga è stata ufficialmente annunciata nelle ultime ore.

Piombino (Livorno), 12 marzo 2026 – C'è la prororga per il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino e che è entrato in funzione nel 2023 per migliorare l'approvvigionamento di gas dell'Italia. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Infrastrutture che dispone appunto la permanenza nello scalo portuale fino a quando non si troverà un'alternativa. Una lunga polemica quella di questi mesi tra Governo e Regione Toscana. Questo si legge in Gazzetta Ufficiale: "Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale...