Vis-Pineto sfida playoff ad alti contenuti I tifosi sognano un’altra notte magica

Il Vis-Pineto si prepara alla sfida playoff al Benelli, un’occasione importante per entrambe le squadre. Sabato alle 20:30, il match tra le due rivelazioni del 2025 rappresenta un momento chiave della stagione. I tifosi attendono con entusiasmo un’altra notte di emozioni, in un contesto che promette spettacolo e sostegno. Un appuntamento da seguire con attenzione, per vivere insieme un momento di sport e passione.

Tempo di favole al Benelli. Sabato alle 20:30 il nuovo anno sarà infatti aperto dallo scontro diretto tra le due rivelazioni del 2025. In questi ultimi mesi sia la Vis che il Pineto si stanno infatti affermando come società modello della serie C. Puntano sui giovani per poi lasciarli andare una volta sbocciati. Per il Pineto il 2025 è stato sinonimo di plusvalenze, abbinate a risultati mai raggiunti prima. Un comune di nemmeno quindicimila abitanti si è ritrovato nella scorsa stagione a giocarsi i playoff; quest’anno ai piedi del podio. Le due importanti cessioni estive del difensore Lorenzo Villa e dell’attaccante Mohamed Chakir non hanno lasciato strascichi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

