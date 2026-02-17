Andy Cruz sfida Albert Bell in un eliminatorio IBF ad alto rischio

Andy Cruz ha deciso di affrontare Albert Bell in un combattimento eliminatorio IBF, perché vuole ottenere una chance per il titolo dei pesi leggeri. La gara si svolge questa sera a Miami, davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori. Entrambi i pugili cercano di dimostrare di essere pronti a scalare le classifiche e ottenere l’opportunità di sfidare il campione in carica.

Un'eliminatoria IBF tra due contendenti di livello, con potenziali ripercussioni sul percorso per il titolo dei pesi leggeri, mette in chiaro i criteri di suitable match, le dinamiche di distanza e le scelte tattiche decisive per una carriera in crescita. La sfida tra Andy Cruz e Albert Bell è al centro di una trattativa che potrebbe ridefinire l'immediato futuro della divisione. Andy Cruz, 30 anni, è riconosciuto come uno dei pugili tecnicamente più dotati della categoria e vinceva come obbligato prima di incorrere nella prima sconfitta professionale contro Raymond Muratalla. Muratalla, imbattuto in 24 incontri con 17 KOs, ha mantenuto la cintura leggera legittimando la posizione al momento della sfida di gennaio. Keyshawn Davis, noto pugile professionista, ha dichiarato che vuole affrontare Andy Cruz per motivi pratici e sportivi. Non sempre un fuoriclasse del pugilato dilettantistico si rivela tale anche nel professionismo. Il cubano Andy Cruz, che sulla distanza dei tre round sembrava praticamente invincibile, all