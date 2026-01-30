Le zone di Milano dove il valore delle case sta crescendo più rapidamente

Le case a Milano continuano a salire di prezzo, specialmente nelle zone più vicine ai luoghi che ospiteranno le Olimpiadi. La città si prepara a ricevere un flusso importante di visitatori e investitori, e questo si riflette anche sul mercato immobiliare. Le zone interessate mostrano un aumento più rapido rispetto al resto della città, attirando chi cerca un investimento sicuro o una casa in una zona in forte sviluppo.

Le Olimpiadi impattano nei numeri delle compravendite, facendo risaltare alcune aree (+16% al metro quadro). Le stime per il 2026 Una parte di questo effetto è stata già assorbita nel 2025, con un aumento dell'interesse da parte degli investitori che hanno acquistato immobili da mettere a reddito durante l'evento.

Nel 2025, il mercato immobiliare in Italia mostra differenze regionali evidenti.

