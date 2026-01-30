Le zone di Milano dove il valore delle case sta crescendo più rapidamente
Le case a Milano continuano a salire di prezzo, specialmente nelle zone più vicine ai luoghi che ospiteranno le Olimpiadi. La città si prepara a ricevere un flusso importante di visitatori e investitori, e questo si riflette anche sul mercato immobiliare. Le zone interessate mostrano un aumento più rapido rispetto al resto della città, attirando chi cerca un investimento sicuro o una casa in una zona in forte sviluppo.
Le Olimpiadi impattano nei numeri delle compravendite, facendo risaltare alcune aree (+16% al metro quadro). Le stime per il 2026 Una parte di questo effetto è stata già assorbita nel 2025, con un aumento dell’interesse da parte degli investitori che hanno acquistato immobili da mettere a reddito durante l’evento. Enzo Iannetti (Radetzky): "A 71 anni mi sono rotto, impossibile lavorare oggi se devi chiudere a mezzanotte. Non vendo. o forse sì" Le famiglie che sborsano 30mila euro all'anno per rendere 'chic' i vecchi palazzi milanesi (e chi non può pagare viene cacciato) .🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Milano Olimpiadi
Prezzi delle case in Italia: dove salgono, dove frenano e dove perdono valore
Nel 2025, il mercato immobiliare in Italia mostra differenze regionali evidenti.
Tutte le mappe per capire Milano: le case convenienti, le zone più pericolose, i redditi in ogni quartiere
Milano, la fila della fame: poveri in coda per un pacco di cibo nel 2025
Ultime notizie su Milano Olimpiadi
Argomenti discussi: Questi sono i 7 quartieri più maranza di Milano: uno è insospettabile…; Zona rossa attorno a Rho Fiera Milano per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali; Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse; Traffico - Milano paralizzata per le Olimpiadi 2026: chiusure, zone rosse e giorni critici.
Olimpiadi 2026, le strade chiuse a Milano: tutte le modifiche alla viabilitàMilano cambia volto per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Nel mese di febbraio sono previste diverse modifiche alla viabilità e agli accessi pedonali, in ... lapresse.it
Milano-Cortina 2026, cosa prevede il maxi piano sicurezza per le Olimpiadi invernaliZone rosse, stop a droni e voli privati, scuole chiuse e smart working: tutte le misure decise dal Comitato per l’ordine pubblico in vista del 6 febbraio ... affaritaliani.it
Come cambia la viabilità a zone per via delle tante cerimonie legate all'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook
Diego Baroni ritrovato a Milano dopo 9 giorni, gli inquirenti: "Tante zone d'ombra" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.