Nomadi digitali il visto è un flop | freelance in fuga dall’Italia dopo 90 giorni

Il visto per nomadi digitali, ideato per attrarre lavoratori freelance e remote, mira a promuovere l’Italia come destinazione favorevole a chi può svolgere il proprio lavoro ovunque. Tuttavia, le aspettative sono state deluse: molti professionisti preferiscono lasciare il Paese dopo i primi 90 giorni, evidenziando limiti e criticità del sistema attuale. Un'analisi delle reali opportunità e sfide di questa iniziativa.

Il visto per nomadi digitali è stato introdotto per invogliare i lavoratori digitali a vedere l’Italia come un Paese affidabile per il loro stile di vita. L’iniziativa, realizzata nel 2024 attraverso il decreto del 29 febbraio, ha introdotto un visto per favorire l’insediamento nei borghi e nelle aree interne e cercare così di contenere il fenomeno dello spopolamento. A distanza di due estati, periodo nel quale si poteva immaginare un maggior numero di arrivi di nomadi digitali in Italia, non ci sono dati per dire com’è andata davvero. Ma quello che emerge dai rapporti di settore, come quelli prodotti dall’Università Ca’ Foscari, è che l’Italia continua a non essere una destinazione appetibile e i nomadi digitali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

È un flop il visto italiano per i nomadi digitali. Che arrivano come turisti, non pagano le tasse e non sostengono i territoriIl visto italiano per i nomadi digitali ha suscitato aspettative, ma finora appare poco efficace.

