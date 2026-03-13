Negli ultimi mesi in Europa si è intensificata la discussione sul sistema di scambio delle emissioni, noto come Ets. Questa sigla, che fino a poco tempo fa trovava spazio solo nei documenti ufficiali della Commissione, ora torna al centro del dibattito pubblico. Le conversazioni riguardano principalmente le modalità di regolamentazione e il prezzo dell’aria, che si riflette nelle politiche ambientali e nelle scelte di settore.

Negli ultimi mesi l’Europa ha ricominciato a discutere con intensità di una sigla che fino a qualche anno fa restava confinata nei documenti tecnici della Commissione: Ets, cioè Emission Trading System. Non è un dettaglio burocratico. È il cuore della politica climatica europea. Ed è anche uno dei motivi per cui imprese, governi e mercati finanziari guardano con sempre maggiore attenzione a Bruxelles. L’idea alla base dell’Ets è semplice, quasi elegante nella sua logica economica: mettere un prezzo all’inquinamento. Dal 2005 l’Unione europea ha creato un mercato in cui le aziende dei settori più energivori – centrali elettriche, acciaio, cemento, raffinerie, aviazione – devono acquistare permessi per emettere CO?. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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