Il prezzo dei biglietti aerei vola con la guerra | il supplemento carburante raddoppia I dati

Il prezzo dei biglietti aerei sta salendo a causa dell’aumento del supplemento carburante, che si è raddoppiato. Diverse compagnie, tra cui Air France e Cathay Pacific, hanno deciso di incrementare questa quota per coprire le spese aggiuntive. La guerra ha influito sui costi operativi dei vettori, portando a modifiche nelle tariffe dei voli.

La guerra in Medio Oriente e l'impennata del costo del carburante per gli aerei costringono le compagnie ad aumentare il prezzo dei biglietti in media del 10-15%, a cancellare voli per risparmiare e a cestinare tutte le previsioni finanziarie fatte per quest'anno. «È un disastro», dice senza giri di parole l'amministratore delegato di un'importante compagnia aerea europea che vola anche in America e Asia. Le aviolinee dipendono in modo significativo dal costo del carburante, che può rappresentare fino al 30% delle spese operative, ma ai valori attuali sta già toccando il 45-50%, stando agli ultimi calcoli di un paio di low cost visionati dal Corriere.