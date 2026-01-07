Biglietti Frecce come i voli aerei | scatta il prezzo dinamico ecco quando conviene prenotare

Dal 1° gennaio 2026, con l’introduzione del prezzo dinamico per i biglietti Frecce, il mercato ferroviario italiano si allinea alle prassi dei voli aerei. Questa novità permette di acquistare i biglietti a tariffe variabili in base alla domanda e al momento della prenotazione. Conoscere i momenti più opportuni per prenotare può aiutare a risparmiare e a pianificare meglio i propri viaggi.

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una rivoluzione nel sistema di vendita dei biglietti ferroviari ad alta velocità in Italia. Trenitalia ha infatti introdotto il dynamic pricing per le Frecce, lo stesso meccanismo che da anni regola i prezzi nel trasporto aereo, negli hotel e nei concerti. Il cambiamento riguarda esclusivamente Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, mentre restano esclusi Intercity e Regionali. Il dynamic pricing, o sistema di prezzi dinamici, funziona secondo un principio semplice: i prezzi dei biglietti variano in base al rapporto tra domanda e offerta. Quando la richiesta di biglietti per un determinato giorno o orario è elevata, i prezzi aumentano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

