Occhio al prezzo del carburante la GdF fa il giro dei distributori | evitare aumenti incontrollati l' obiettivo
La Guardia di Finanza sta effettuando controlli presso i distributori di carburante per monitorare eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi. L'operazione si inserisce in un contesto di tensioni sui costi energetici legate alla crisi geopolitica nell’area mediorientale, e mira a prevenire pratiche commerciali scorrette. I controlli coinvolgono diverse stazioni di servizio, con l’obiettivo di tutelare i consumatori da aumenti incontrollati.
Alla luce delle significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni, connesse all’acuirsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale, la Guardia di Finanza, su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
