La Nigeria afferma che altri 130 studenti sono stati rilasciati quasi un mese dopo essere stati rapiti da scuola
130 studenti rapiti da uomini armati in una scuola cattolica nello stato centro-settentrionale della Nigeria a novembre sono stati rilasciati, ha dichiarato domenica un portavoce presidenziale, confermando che tutti gli alunni rapiti sono ora liberi. “Altri 130 alunni rapiti nello Stato del Niger sono stati rilasciati, nessuno è rimasto in cattività”, ha dichiarato il portavoce Sunday Dare in un post su X, accompagnato da una fotografia che mostra i bambini sorridenti. Sul numero degli studenti rapiti in Nigeria non ci sono mai state grandi certezze: le autorità nigeriane avevano detto che erano 303 alunni, fra i 10 e i 18 anni, e 12 insegnanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
