Premio Autori 2025 | premiato Umberto Marino alla Casa del Cinema di Roma

Alla Casa del Cinema di Roma si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Autori 2025, dedicato ad Angelo Longoni. Il riconoscimento è stato assegnato al regista e autore Umberto Marino, alla presenza di figure di rilievo del panorama cinematografico e culturale italiano, tra cui Sergio Rubini e Laura Delli Colli. L’evento ha celebrato l’eccellenza nel settore, sottolineando l’importanza del talento e del lavoro artistico nel cinema italiano.

PREMIO AUTORI 2025 Consegnato a Umberto Marino il Premio Autori 2025 dedicato ad Angelo Longoni. La cerimonia alla Casa del Cinema di Roma alla presenza di Sergio Rubini, Massimo Dapporto, Giulio Scarpati, Caterina D'Amico, Laura Delli Colli, Susanna Rotunno, Giorgio Glaviano ed Eleonora Ivone Si è tenuta, presso la Casa del Cinema di Roma, la consegna del Premio Autori 2025 al regista e autore Umberto Marino. Giunto alla terza edizione e organizzato dalla Federazione AUT-AUTORI, il PREMIO AUTORI 2025 è stata un'edizione speciale, dedicata ad Angelo Longoni, recentemente scomparso, autore che è riuscito a coniugare in sé l'essenza della scrittura, spaziando dalla drammaturgia, alla cinematografia, alla letteratura.

