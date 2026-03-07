Così Ancona omaggia la poetessa Szymborska Fu Premio Nobel

Ancona celebra la poetessa polacca Wislawa Szymborska, Premio Nobel per la letteratura nel 1996, attraverso un evento che si terrà venerdì 13 marzo nella sala del Consiglio comunale. L'iniziativa è rivolta a rendere omaggio alla figura della scrittrice e si svolge con la partecipazione di cittadini e appassionati di poesia. La città ha deciso di ricordarla con questa manifestazione pubblica.

Ancona rende omaggio a Wislawa Szymborska, poetessa polacca Premio Nobel per la letteratura nel 1996, con un incontro in programma venerdì 13 marzo nella sala del Consiglio comunale. L'iniziativa "Per ricordare Wislawa Szymborska", promossa dal Consolato onorario della Polonia in Ancona, si svolge dalle 16,30 alle 19. Il programma prevede la proiezione del documentario "La vita a volte è sopportabile. Ritratto ironico di Wislawa Szymborska", prodotto dall'Istituto Polacco di Roma, una relazione della docente di letteratura comparata Linda Del Sarto e letture delle poesie a cura delle associazioni culturali Nie Wiem e Nuovi Linguaggi. Il Comune ha concesso il patrocinio e l'uso della sala con le attrezzature tecniche.