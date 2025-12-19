Le feste in piazza per il nuovo anno Si balla e si canta

Le piazze toscane si preparano a salutare il 2025 con un entusiasmante spettacolo di musica e danza. Tanti artisti e proposte per vivere momenti di festa indimenticabili, tra allegria e convivialità. Un’occasione per lasciarsi alle spalle l’anno passato e accogliere con entusiasmo il nuovo, in un’atmosfera di condivisione e gioia.

di Lisa Ciardi Tanti big, una miriade di proposte, in Toscana, per dire addio al 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno. Partendo da Firenze, sarà piazza Santa Croce (dalle 21) il cuore dei festeggiamenti del 31 dicembre, con un grande evento gratuito, promosso dal Comune in collaborazione con Fondazione Mus.E e Sky. Sul palco, ci saranno Paola Iezzi, che ha segnato la musica pop degli ultimi decenni nonché giudice di X-Factor, i Tiromancino, storica band guidata da Federico Zampaglione, Franco126, Sarafine, vincitrice di X Factor 2023, Layana, tra le rivelazioni di X Factor 2025, e Tomasi, semifinalista della stessa edizione.

