Apre Je so’ pazz cucina e ammuina | il ristorante dove si mangia si canta e si balla

Mercoledì 11 febbraio apre ufficialmente “Je so’ pazz, cucina e ammuina”, il nuovo ristorante a Mercogliano che promette di unire buona cucina, musica dal vivo e balli. Un locale dove i clienti non solo mangiano, ma vivono un’esperienza tra spettacoli e allegria, in un’atmosfera informale e coinvolgente.

Mercoledì 11 febbraio apre ufficialmente "Je so' pazz, cucina e ammuina". A Mercogliano un ristorante dove il cibo incontra lo spettacolo e la convivialità diventa protagonista assoluta. Qui non si viene solo per mangiare bene, ma per cantare, ballare, ridere e divertirsi, perché ogni sera è una.

