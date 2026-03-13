Il Pentagono ha annunciato il trasferimento di cinquemila Marines e marinai in Medio Oriente, accompagnato da navi da guerra, in risposta agli attacchi iraniani nello Stretto di Hormuz. La decisione riguarda diverse unità militari e si concentra sulla regione strategica del Golfo. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sulle modalità del movimento delle forze.

Il Pentagono sta trasferendo cinquemila, tra Marines e marinai in Medio Oriente, oltre a navi da guerra, dopo che si sono intensificati gli attacchi iraniani nello Stretto di Hormuz. Lo scrive il Wall Street Journal citando tre funzionari americani, secondo i quali il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha approvato una richiesta del Centcom in tal senso.La USS Tripoli, con base in Giappone, e i suoi Marines sono quindi ora diretti in Medio Oriente, hanno affermato due funzionari al Wsj. L'Abc ha invece citato due funzionari secondo i quali sono 2.200 i Marines diretti in Medio Oriente a bordo di tre navi anfibie della Marina degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Pentagono sposta 5mila Marines e navi da guerra. Resa dei conti su Hormuz?

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra Usa-Iran, il Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio Oriente

Iran, il Pentagono: «Dall'inizio della guerra 140 soldati Usa feriti». Starmer sente Merz e Meloni: «Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz» | Borse in positivo, giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».

Aggiornamenti e notizie su Pentagono sposta

Pentagono muove 5mila marines e altre navi in Medio Oriente. Usa, taglia di 10 mln agli informatori iranianiScontro sulla decisione degli Stati Uniti di revocare per 30 giorni le sanzioni sulle esportazioni del petrolio russo «attualmente bloccato in mare». Una deroga che interesserebbe «100 milioni di bari ... ilsole24ore.com

'Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio Oriente'(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAR - Il Pentagono sta spostando circa 5.000 Marines e altre navi da guerra in Medio Oriente. Lo riferiscono tre funzionari al Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, il ... gazzettadiparma.it