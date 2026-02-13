Il sindaco Lepore si è opposto alla proposta di creare un nuovo centro di rimpatrio a Bologna, sollevando divisioni all’interno del Pd. La decisione arriva dopo che de Pascale aveva sostenuto l’idea, suscitando reazioni contrastanti tra i membri del partito. Lepore ha spiegato che il modello attuale di centrali di rimpatrio non funziona e che questa soluzione non risolve i problemi legati all’immigrazione. La questione sta creando tensioni anche tra gli alleati di governo, mentre le opinioni si dividono sulla gestione dei rimpatri nel territorio.

Bologna, 13 febbraio 2026 – “La proposta di un nuovo Cpr a Bologna è sbagliata e non la condivido. Nel nostro Paese questo sistema non funziona. Servono agenti e volanti, questo chiediamo al ministro Matteo Piantedosi”. Entra a gamba tesa il sindaco Matteo Lepore nel dibattito tra il presidente della Regione Michele de Pascale (che aveva aperto all’ipotesi di un Cpr in regione) e il ministro dell’Interno. Piantedosi, che oggi pomeriggio è a Bologna, ha assicurato che presto a Bologna “ci sarà un Cpr, stiamo individuando la collocazione” del Centro di permanenza per il rimpatrio. Lepore: "Un Cpr a Bologna non serve" Il sindaco di Bologna: “De Pascale è d’accordo con me”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il centro di rimpatrio a Bologna spacca il Pd: Lepore prende le distanze da de Pascale

De Pascale ha aperto alla possibilità di aprire nuovi Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) in Emilia-Romagna, provocando una frattura nel Pd regionale.

