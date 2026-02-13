Il centro di rimpatrio a Bologna spacca il Pd | Lepore prende le distanze da de Pascale

Da ilrestodelcarlino.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Lepore si è opposto alla proposta di creare un nuovo centro di rimpatrio a Bologna, sollevando divisioni all’interno del Pd. La decisione arriva dopo che de Pascale aveva sostenuto l’idea, suscitando reazioni contrastanti tra i membri del partito. Lepore ha spiegato che il modello attuale di centrali di rimpatrio non funziona e che questa soluzione non risolve i problemi legati all’immigrazione. La questione sta creando tensioni anche tra gli alleati di governo, mentre le opinioni si dividono sulla gestione dei rimpatri nel territorio.

Bologna, 13 febbraio 2026 – “La proposta di un nuovo Cpr a Bologna è sbagliata e non la condivido. Nel nostro Paese questo sistema non funziona. Servono agenti e volanti, questo chiediamo al ministro Matteo Piantedosi”. Entra a gamba tesa il sindaco Matteo Lepore  nel dibattito tra il presidente della Regione  Michele de Pascale  (che aveva aperto all’ipotesi di un Cpr in regione) e il ministro dell’Interno. Piantedosi, che oggi pomeriggio è a Bologna, ha assicurato che presto a Bologna “ci sarà un Cpr, stiamo individuando la collocazione” del Centro di permanenza per il rimpatrio.  Lepore: "Un Cpr a Bologna non serve" Il sindaco di Bologna: “De Pascale è d’accordo con me”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il centro di rimpatrio a bologna spacca il pd lepore prende le distanze da de pascale

© Ilrestodelcarlino.it - Il centro di rimpatrio a Bologna spacca il Pd: Lepore prende le distanze da de Pascale

Approfondimenti su bologna centro

De Pascale apre ai Cpr in Emilia-Romagna e spacca il Pd. Schlein da Roma osserva

De Pascale ha aperto alla possibilità di aprire nuovi Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) in Emilia-Romagna, provocando una frattura nel Pd regionale.

Bufera su Albanese, anche il Pd prende le distanze: “Le parole sull’attacco ai giornalisti incompatibili con la cittadinanza”

Ultime notizie su bologna centro

Argomenti discussi: L’Eurocamera certifica la stretta sui richiedenti asilo e apre le porte al ‘modello Albania’; Viaggio nel Centro per il rimpatrio di Roma: Paulina e gli altri, rinascere si può; Cos'è questa idea del Cpr e perchè innesca polemiche; Centro di Permanenza per il Rimpatrio in regione, Card. Zuppi: Non conosco la proposta.

Viaggio nel Centro per il rimpatrio di Roma: Paulina e gli altri, rinascere si puòDa 20 anni i volontari di Sant'Egidio portano aiuto e umanità al Centro di Ponte Galeria. La storia di una donna, ex vittima della tratta, poi ... avvenire.it

il centro di rimpatrioUn centro per il rimpatrio in Regione. Cgil non ci sta: Non è la risposta alla sicurezzaParticolarmente critiche, secondo la Cgil, sono le condizioni di vita delle persone trattenute: limitazioni al diritto alla cura e alla difesa, ambienti fatiscenti, spazi sovraffollati, servizi ... altarimini.it