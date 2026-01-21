Leone XIV prende le distanze da Bergoglio su ordine e sicurezza | Sono doni

Durante un'udienza con i dirigenti dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza vaticano, Papa Leone XIV ha espresso apprezzamento per il lavoro della gendarmeria, sottolineando come l’ordine e la sicurezza siano “doni”. Ha evidenziato la gestione efficace dell’afflusso di oltre 33 milioni di pellegrini durante l’anno giubilare, senza incidenti, prendendo le distanze da altre posizioni su questi temi.

Durante l’udienza con i dirigenti dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza vaticano, Papa Leone XIV ha elogiato esplicitamente il lavoro della gendarmeria, che ha gestito l’afflusso di oltre 33 milioni di pellegrini durante l’anno giubilare, senza incidenti. «Ordine e sicurezza sono doni che costano sacrificio a chi li garantisce e che però contribuiscono notevolmente al bene di tutti». Parole che potrebbero sembrare pronunciate da un politico di Fratelli d’Italia o della Lega. E invece no, è il Pontefice in persona. Una presa di posizione che suona come una risposta indiretta al suo segretario di Stato, Pietro Parolin, che pochi giorni prima aveva commentato il decreto Sicurezza del governo italiano con la formula: «Più educazione e meno repressione». 🔗 Leggi su Panorama.it

Leone XIV, il Papa che archivia Bergoglio e si ispira a RatzingerDopo mesi di attese e speculazioni, Papa Leone XIV ha ufficialmente svelato la propria identità.

