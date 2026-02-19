Tutti i film di Alain Delon dagli esordi al cinema d' autore Opere che ne hanno consacrato il fascino la bellezza magnetica e il talento senza tempo

Alain Delon, nato nel 1935 e scomparso nel 2024, ha lasciato un segno indelebile nel cinema europeo, grazie alle sue interpretazioni memorabili. La causa della sua fama deriva dai ruoli che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico, dal cinema d’autore ai film più popolari. La sua presenza magnetica e il fascino innato hanno fatto di lui un’icona senza tempo. Delon si è distinto per la capacità di interpretare personaggi complessi, rendendo ogni sua scena unica. La sua carriera si estende su decenni di successi e riconoscimenti.

Elegante, magnetico, misterioso: Alain Delon (1935-2024) è stato uno dei volti più iconici del cinema europeo. Dagli esordi da giovane ribelle ai ruoli più maturi e malinconici, i circa 90 film di Alain Delon hanno attraversato oltre cinque decenni di storia del cinema, lasciando un segno indelebile. Figura tormentata, maledetta, spesso associata ai suoi ruoli iconici di personaggio solitario e freddo, la sua vita personale tumultuosa con scandali, amori complessi (come con l'attrice tedesca Romy Schneider e la cantante Nico ), e le recenti dispute familiari e legali, hanno creato intorno a lui un'aura di fascino tragico e oscuro.