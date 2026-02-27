Pakistan-Afghanistan è guerra aperta L’aviazione di Islamabad bombarda Kabul | Uccisi almeno 133 talebani

Il conflitto tra Pakistan e Afghanistan si intensifica, con Islamabad che ha deciso di rispondere con attacchi aerei contro obiettivi nel territorio afghano. Le operazioni militari hanno causato numerose vittime tra i combattenti talebani, con il bilancio che si aggira intorno a un centinaio di morti. La situazione rimane tesa, mentre le due nazioni si confrontano attraverso azioni militari.

Il Pakistan ha dichiarato “guerra aperta” all’ Afghanistan. “La nostra pazienza ha raggiunto il limite. Ora è guerra aperta tra noi e voi”, ha scritto su X Khawaja Asif, ministro della Difesa di Islamabad. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha dichiarato che le forze armate del suo Paese possono “schiacciare” gli aggressori. “Le nostre forze hanno la piena capacità di schiacciare qualsiasi ambizione aggressiva”, ha affermato Sharif, secondo la pagina X del governo pakistano. “L’intera nazione è al fianco delle forze armate pakistane”, ha aggiunto. Le forze armate pakistane hanno bombardato importanti città afghane, tra cui la capitale Kabul, dove nella serata di ieri corrispondenti di Afp hanno riferito di aver udito forti esplosioni seguite da colpi d’arma da fuoco, per diverse ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

