Il nuovo proprietario è un orafo Cosa sappiamo dei piani futuri per l' ex Konz

Nel 2023 un orafo ha acquistato l’ex Konz, comprendendo l’intero lotto e i terreni circostanti. Dopo numerose aste andate deserte, un imprenditore si è presentato all’ultimo momento e ha acquistato l’immobile per meno di un quinto del valore iniziale. Non sono ancora stati annunciati piani specifici per il futuro dell’area e dei terreni.