Il nuovo proprietario è un orafo Cosa sappiamo dei piani futuri per l' ex Konz
Nel 2023 un orafo ha acquistato l’ex Konz, comprendendo l’intero lotto e i terreni circostanti. Dopo numerose aste andate deserte, un imprenditore si è presentato all’ultimo momento e ha acquistato l’immobile per meno di un quinto del valore iniziale. Non sono ancora stati annunciati piani specifici per il futuro dell’area e dei terreni.
L'immobile di via Setteponti è in stato di degrado dopo un decennio di abbandono. C'è un nuovo titolare: quale futuro per il recupero dell'ex ingrosso? Come successo per altri immobili simili, dopo decine e decine di aste andate a vuoto, al rush finale si è fatto avanti un imprenditore che, per meno di un quinto del valore iniziale, si è aggiudicato immobile e terreni circostanti (il prezzo di partenza era di 5 milioni di euro). Così, da quel giorno, gli ex magazzini Konz di via Setteponti 22 hanno smesso di essere “terra di nessuno". Tutti gli stipendi dei sindaci aretini. Ecco quanto sono aumentati negli ultimi anni... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
