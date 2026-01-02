Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana finora

Nella notte di Capodanno, un incendio ha causato la morte di almeno quaranta persone nel locale Le Constellation a Crans-Montana, rinomata località sciistica nel canton Vallese, Svizzera. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze dell’accaduto, mentre le vittime e i feriti sono oggetto di assistenza e soccorso. La comunità locale e le autorità sono impegnate nel procedimento di ricostruzione e supporto alle persone coinvolte.

Nella notte di Capodanno almeno quaranta persone sono morte in un incendio divampato nel locale Le Constellation, nel centro di Crans-Montana, rinomata località sciistica del canton Vallese, in Svizzera. I feriti sono almeno centoquindici, molti dei quali in condizioni gravi, ricoverati negli ospedali di Zurigo, Losanna, Ginevra e anche in strutture all’estero, Italia compresa. Le autorità svizzere hanno avvertito che l’identificazione delle vittime richiederà giorni, forse settimane. L’incendio è scoppiato intorno all’1.30 di notte nel seminterrato del locale, dove era in corso una festa di Capodanno particolarmente affollata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora Leggi anche: Crans-Montana, esplosioni, fiamme e "flashover": strage di Capodanno, cosa sappiamo Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Cristina Chiabotto e famiglia in vacanza nella località della strage: "Che tragedia" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; La strage dei ragazzi a Crans Montana, cosa sappiamo finora. L’ambasciatore: «13 italiani feriti e 6 dispersi»; La strage di Crans Montana: 47 morti, fra i 6 italiani dispersi il talento del golf Galeppini; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi. Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage a Crans- tg24.sky.it

Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele - Il countdown, brindisi e poi: "Una carneficina, impossibile scappare dal muro di fuoco": i racconti: "Porta troppo stretta", nei pronto soccorso caos e "odore di bruciato" ... msn.com

La strage di Capodanno a Crans Montana, cosa sappiamo finora e gli italiani coinvolti - La Farnesina al lavoro mentre cresce l’angoscia delle famiglie. famigliacristiana.it

Esplosione Crans-Montana, cosa sappiamo degli italiani dispersi x.com

