Ieri l’istituto comprensivo Moanzoni ha aperto le porte del suo nuovo auditorium con una cerimonia di inaugurazione. La sala, piena di studenti, insegnanti e genitori, ha assistito a un concerto eseguito da insegnanti e studenti, creando un’atmosfera di festa. L’evento ha segnato l’apertura ufficiale di uno spazio destinato a future attività culturali e scolastiche.

Sala gremita e tanto entusiasmo per il concerto che ieri ha inaugurato il nuovo auditorium dell’istituto comprensivo Moanzoni. Lo spettacolo organizzato dalla scuola ha visto l’esibizione di studenti, ex studenti e professori con un repertorio che ha spaziato dalla musica classica al rock. Il nuovo auditorium, completamente riqualificato, ha 120 posti a sedere: i lavori hanno riguardato la parte estetica, con nuovi colori con le diverse sfumature di azzurro e l’insonorizzazione degli spazi usati per le prove delle percussioni. "Lo scorso anno - aveva spiegato Laura Di Blasi, insegnante di flauto, presentando l’evento - abbiamo festeggiato i 25 anni e già eravamo emozionati al pensiero che oggi avremmo potuto dare agli studenti e a tutta la comunità scolastica questa importante opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo auditorium al Manzoni. Festa per l’inaugurazione. Studenti e prof in concerto

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