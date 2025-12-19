Le giornate speciali di Rivignano dalla festa in piazza al concerto di Natale in auditorium

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 dicembre, a Rivignano accadrà qualcosa di speciale. Nella vigilia di Natale, mentre l’aria profuma di dolci e le luci scaldano la piazza, Babbo Natale arriverà davvero, con il suo sacco pieno di magia e amici molto, molto speciali, pronti a far brillare gli occhi dei bambini e a far tornare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

le giornate speciali di rivignano dalla festa in piazza al concerto di natale in auditorium

© Udinetoday.it - Le giornate speciali di Rivignano, dalla festa in piazza al concerto di Natale in auditorium

Leggi anche: Dalla grotta di Babbo Natale al presepe in piazza Balacchi: festa a Santarcangelo con oltre 100 eventi

Leggi anche: Concerto di Natale all'Auditorium Toscanini: Giulio Cilona sul podio dell'Orchestra Rai

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

‘Alpi Apuane in Festa‘, tre giorni speciali a Careggine - Edizione speciale per la tre giorni di eventi di "Alpi Apuane in Festa" a Careggine che oggi, alle 18, prenderà il via ufficialmente con il taglio del nastro della sua 20esima edizione, in ... lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.