Le giornate speciali di Rivignano dalla festa in piazza al concerto di Natale in auditorium
Il 24 dicembre, a Rivignano accadrà qualcosa di speciale. Nella vigilia di Natale, mentre l’aria profuma di dolci e le luci scaldano la piazza, Babbo Natale arriverà davvero, con il suo sacco pieno di magia e amici molto, molto speciali, pronti a far brillare gli occhi dei bambini e a far tornare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
‘Alpi Apuane in Festa‘, tre giorni speciali a Careggine - Edizione speciale per la tre giorni di eventi di "Alpi Apuane in Festa" a Careggine che oggi, alle 18, prenderà il via ufficialmente con il taglio del nastro della sua 20esima edizione, in ... lanazione.it
Quest’inverno regalati una o più giornate speciali da trascorrere con noi e con i nostri amici cavalli! Date: •22-23 dicembre •29-30 dicembre Orario: 9:00-17:00 Età minima: 6 anni compiuti Costo: 45€ al giorno Promo: 80€ due giorni Per maggi - facebook.com facebook
Ecco le giornate di apertura e di chiusura speciali del #MAcA in occasione delle festività natalizie: Da mercoledì 24 dicembre 2025 a venerdì 2 gennaio 2025 compreso – Chiuso Da sabato 3 gennaio a martedì 6 gennaio 2026 – Aperto dalle ore 14 alle ore 19 x.com
